Slepuri cu peste 1.000 tone de deseuri aduse din Bulgaria, depistate in Portul Murfatlar

Garda de Coasta a informat, miercuri, pe 9 iunie, ca politistii de frontiera, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta, au efectuat marti, in Portul Murfatlar, un control asupra marfurilor transportate cu doua slepuri motor, sub pavilion Romania "Acestea transportau 1.060 de tone marfuri declarate ca deseuri metalice provenite din R. Bulgaria, ce urmau a fi descarcate in Portul Constanta, pentru o firma de pe raza municipiului Bucuresti care efectua activitati de import in Romania", a transmis Garda de Coasta.Conform sursei citate, in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca documentele insotitoare sunt intocmite neconform, fiind declarate mai multe coduri de deseuri feroase."Verificarile au fost realizate si fizic asupra compartimentelor marfa, fiind descoperit faptul ca, pe langa tipurile de deseuri inscrise in acte, erau amestecate si deseuri de plastic, ambalaje carton, cauciuc, ebonita, deseuri electrice, motoare cu ardere interna ce contin lubrifianti si uleiuri, filtre ulei folosite, acumulatori - baterii, piese auto cu componente din cauciuc", se arata in comunicat.Comisarii Garzii de Mediu Constanta au luat masura nepermiterii intrarii pe teritoriul Romaniei a marfii si returnarii acesteia la expeditor, in Bulgaria.De la inceputul anului in curs, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in colaborare cu autoritatile competente in protectia mediului ale judetului Constanta, au descoperit si oprit, in total, aproximativ 3.000 tone de deseuri care urmau sa ajunga in Romania. Marfurile au fost depistate in Portul Constanta, dar si in punctele de trecere a frontierei de la Vama Veche si Negru Voda.