Drogați, șmecheri și bețivi inconștienți pe șoselele României. Cum izolăm pericolul personajelor care declară senin că vor merge din nou pe contrasens în ciuda amenzilor

Lucian Diniță: ”Contestă sancțiunile în instanță și până se termină procesul sunt liberi să circule”

Psiholog criminalist: ”Legile sunt făcute pentru oameni modești, ca noi”

Chesnoiu: ”În realitate sunt niște oameni triști”

Plin de șmecheri pe șosele: ”Și data viitoare tot pe acolo o iau”

108 kilometri peste limita legală

”Am darul beției”. Poliția a verificat: nu mințea

Șoferi care circulă pe contrasens pe Autostrada Soarelui, conducători auto aflați sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice și vitezomanii umplu tot mai des jurnalele de știri.Iar tabloul este completat cu imagini dramatice cu mașini făcute zob, oameni care cerșesc salvarea pompierilor care se chinuie să-i descarcereze în timp util pentru a fi preluați de medici sau, mai grav, trupuri rămase inerte pe asfalt.Cu toate acestea, cei indisciplinați, rămân la fel și, poate este o chestiune de timp până la o nouă tragedie.Comisarul șef Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere pe România, spune că mulți tineri au exces de zel și se cred mai șmecheri doar pentru că încalcă legislația rutieră.”Sunt amenda ți sau li se iau permisele, însă contestă în instanță sancțiunea. Acum este vacanță judecătorească, astfel că termenele în procese vor fi, cel mai probabil, prin luna octombrie. Apoi urmează vacanța de Crăciun, iar procesul se va judeca, cel mai probabil prin ianuarie-februarie.În acest timp, conform legislației în vigoare, ei pot circula liniștiți. Bine, pot circula și fără permis, doar nu sunt puține astfel de cazuri. Ei se prelevă și de prezumția de nevinovăție, până la decizia judecătorului.Ce trebuie făcut pentru descurajarea acestora? Mai multe acțiuni ale poliției, la nivel național, pe toate drumurile”, a precizat fostul șef al Poliției Rutiere.În urmă cu o săptămână, ministrul de Interne, Lucian Bode , anunța că România are cea mai mare rată a deceselor rutiere din Europa . De ce am ajuns în această situație? Lucian Diniță, fostul șef al Poliției Rutiere a spus că haosul din trafic este o transpunere a haosului generalizat din societate.”Atâta timp cât nu ai educație și civilizație în societate, ce mai putem discuta despre traficul rutier? În condițiile în care țara este în momentul de față într-un haos generalizat, în mediul socio-politic, nu se răsfrânge acest lucru și în trafic? Toți merg pe principiul ”fac ce vreau eu”, a explicat Lucian Diniță pentru Ziare.com.Analizând comportamentul șoferilor care circulă cu viteză sau comit alte nereguli în trafic, sfidând legile și semenii, psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat că acesta este modul lor de a epata, de a se lăuda în cercul lor de prieteni sau în clan cu infracțiuni, fie ele și rutiere.”Din cauza unor astfel de șmecheri, percepția este tot mai clară că legile sunt făcute pentru oameni modești, ca noi. Mai în glumă, mai în serios, se spune că ”legea este o barieră în fața căreia boii se opresc, cățelușii trec pe dedesubt, iar leii o sar”.Cei cu foarte mulți bani sfidează legile pentru că au cu ce să plătească amenzi, să plătească un avocat care poate să găsească anumite chichițe care pot să tergiverseze procesul până se prescrie fapta și scapă.Sunt acești, ca să le spunem așa, interlopi, care nu au treabă cu legea. Ei bravează și astfel urcă în ierarhie. Este prins pe autostradă cu viteză, i se dă dovadă și i se ia permisul. Poate să își ia șofer, dacă vrea. Însă, în cercul lui este cel mai tare. Ei epatează, încearcă să mituiască”, a explicat psihologul.Alții își scriu pe un număr personalizat că ”Am darul beției”. Ei epatează. Însă în realitate sunt niște oameni triști, frustrați.Epatează pe șoselele patriei. Mașina, în mâinile acestor indivizi este ca o armă. Merg pe contrasens, nu au nicio treabă, depășesc viteza legală.Oamenii civilizați nu mai vor să meargă pe autostrăzi în weekend pentru că există acești vitezomani. Viteza aceasta la volan este o boală. În țările civilizate, judecătorul chiar dă ordin ca aceștia să se trateze din punct de vedere psihologic. Agresivitatea aceasta în conducere este o boală psihică.Iar dacă ei nu dau dovadă că s-au vindecat, nu mai primesc permisul de conducere. La noi își pot permite orice acești oameni cu foarte mulți bani. Pentru ei, o amendă este o nimica toată. Trăiesc din economia aceasta gri.Pe de altă parte, când ies din țară, sunt mielușei, pentru că acolo, în fața unui polițist, dacă ”tușești”, îți ia și mașina.La noi, poliția este timidă, traumatizată, pentru că a fost tot timpul jignită, scuipată, umilită. În plus, nu avem nici legi foarte dure”, a explicat psihologul Criminalist Liviu Chesnoiu.Zilele trecute, mai mulți șoferi au fost sancționați de poliție pentru că ori au condus băuți, ori erau sub influența drogurilor, ori aveau viteză prea mare.Poate cel mai cunoscut exemplu este cel al unui șofer, care, prins și sancționat de poliție pentru că a condus pe banda de urgență, a declarat că și data viitoare, dacă se va grăbi, tot pe bada de urgență va conduce. Bărbatul a declarat că a strâns amenzi de aproximativ 80.000 de lei , însă nu va plăti nimic pentru că, oricum nu are nicio proprietate sau bun trecute pe numele său, iar autoritățile nu au cum să-și recupereze banii.”Acesta este efectul legilor prost făcute în România, când legea se încalcă cu bună știință, iar Poliția Română nu poate aplica decât o simplă sancțiune contravențională. Culmea, degeaba sunt aplicate aceste amenzi, dacă nu sunt plătite de către contravenienți”, arată Sindicatul Europol pe pagina de Facebook Tot zilele trecute, un șofer de Mercedes a rămas fără permis după ce poliția l-a prins, în județul Olt, pe drumul care leagă Slatina de Scornicești, circulând cu o viteză de 208 kilometri la oră, unde limita era de 100 de kilometri la oră.”Acesta a fost oprit de colegii noștri din cadrul Serviciului Rutier care l-au sancționat cu 1.305 lei amendă, totodată fiindu-i reținut și permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 90 de zile, ca măsură complementară.Acesta putea produce o tragedie de proporții, având în vedere viteaza excesivă cu care conducea pe un drum național, asta după ce weekendul trecut a fost unul tragic cu 24 de morți pe șoselele din România”, se arată într-o postare a Sindicatului poliției Europol, pe pagina de Facebook.Tot zilele trecute, șoferul unui autocamion, care circula prin județul Timiș avea o plăcuță, pe cât de interesantă, pe atât de nepotrivită pentru cineva care conduce. Se întâmpla duminică, la Jimbolia. Polițiștii i-au făcut semn să oprească, șoferului unui autotren, însă acesta nu s-a conformat, continuându-și deplasarea.”Colegii noștri au reușit să îl oprească la câteva străzi distanță. Au stabilit că este vorba despre un bărbat, de 32 de ani, din Biled, județul Timiș. Și dacă tot „se lăuda” că are „darul băuturii”, colegii au hotărât să-l testeze, iar rezultatul a fost pe măsură, respectiv 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.Polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, sub influența alcoolului. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional, cu amendă de 580 de lei, pentru neoprire la semnalul polițiștilor.Prinderea unor astfel de persoane înainte să cauzeze un accident este cea mai bună prevenire pe care o putem face - un pericol în minus pe drum poate însemna vieți salvate!”, se arată într-o postare a poliției Române pe pagina de FacebookUn alt exemplu este al unui șofer care avea o alcoolemie atât de mare, încât putea să intre în orice moment în comă.”Consumul de alcool la volan poate provoca tragedii, pentru unii acesta e un mod de viață.Colegii noștri din cadrul politiei rutiere a IPJ Galați au oprit în trafic un bărbat aflat practic în comă alcoolică.Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest unde a rezultat o valoare de 3,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Galaţi, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.Coma alcoolică se instalează la o alcoolemie de 3-4 mg/l, cu congestia feței și a conjunctivelor oculare, cu puls rapid și plin, respirație stertoroasa, tahicardie, halenă etanolică (mirosul gurii).Totodată, bărbatului i s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și a fost reţinut pentru 24 de ore în baza ordonanţei procurorului. Aceasta este realitatea zilelor noastre, iar săptămâna trecută am avut pe șoselele din țară nu mai puțin de 24 morți”, transmite Sindicatul Europol.