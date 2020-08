VIDEO. Smiley, prins de Politie conducand cu viteza pe Autostrada Soarelui. A fost amendat cu 580 de lei

Amenda primita de cantaret este de 580 de lei dupa ce a fost prins conducand cu 153 de kilometri pe ora.Andrei Tiberiu Maria, cunoscut drept Smiley se afla in masina cu iubita lui, Gina Pistol. El a declarat jurnalistilor ca plecau in vacanta la mare. Cantaretul a fost testat atat antialcool cat si antidrog, insa rezultatele au fost zero.Miercuri, Politia face razie la statia de taxare de la Fetesti.Zeci de soferi au fost opriti in trafic si amendati pentru viteza. Prin sondaj s-au facut testari anti- alcool si antidrog.25 de soferi au incalcat regimul legal de viteza. Doi dintre acestia au ramas fara permis dupa ce au depasit viteza legala cu peste 50 de km/h.