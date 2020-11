Socrul politistului Marian Godina il consiliaza pe primarul Allen Coliban la reorganizarea Politiei Locale Brasov

Radu Dascalu este socrul cunoscutului politist Marian Godina si unul dintre cei mai apreciati angajati ai IPJ in perioada in care a activat in aceasta structura a MAI, relateaza brasovmetropolitan.ro "Politia Locala este prima instituie catre care ne-am indreptat atentia, mai ales ca ea are atributii importante in aceasta perioada de pandemie dar si din alte puncte de vedere, al protectiei mediului sau al disciplinei in constructii, de exemplu. Pentru aceasta parte, am ales un bun profesionist, care are peste 23 de ani de experienta in Politie si multe competente manageriale demontrate deja", a spus primarul Allen Coliban, conform sursei citate."Am acceptat aceasta provocare, functie din care sa incercam sa eficientizam activitatea Politiei Locale. (...) Am inceput de scurt timp o evaluare a Politiei Locale, am avut discutii cu Politia nationala si alte structuri, acolo unde sunt competente comune sau asociate", a spus, la randul sau, Radu Dascalu.El a prezentat si cateva prime constatari in baza carora va pune la punct un plan de reorganizare pentru Politia Locala.Dupa o prima evaluare, Radu Dascalu sustine ca exista o "dublare" a competentelor Politiei Locale, pe unele zone de actiune, cu cele ale politiei nationale sau Jandarmeriei, astfel ca pentru eficientizarea activitatii si a utilizarii resurselor ar trebui evitate aceste suprapuneri."In ceea ce priveste Protectia mediului - exista la Directia Arhitect-sef un compartiment, la Agentia pentru Protectia Mediului un alt compartiment, la Garda de Mediu un compartiment, la Politia Locala un compartiment. Va trebui sa vedem fiecare ce competente s atributii are pe acest domeniu", a mai exemplificat Radu Dascalu.O alta problema costatata este legata de "utilizarea nu foarte eficienta a resurselor umane: politia nationala are 5 sectii, politia locala o structura similara - deci 10 sedii cu personal de permanenta, cu minim patru persoane. Trebuie sa gasim o formula ca acesti oameni sa fie in strada, nu in sediu", spune proaspatul consilier al primarului.In contextul celor constatate pana acum, atat consilierul primarului, cat si edilul spun ca se impune o reorganizare a Politiei Locale, pe criterii de performanta, astfel incat acolo unde atributiile pot fi indeplinite de structurile altor institutii, cele ale Politiei Locale sa fie diminuate sau defiintate. Iar un exemplu clar in acest sens este cel al "mascatilor" din Politia Locala, care au aceleasi atributii ca structurile de interventii rapide ale Politiei Nationale si Jandarmeriei. In schimb, vor fi intarite structurile de control in domeniul disciplinei in constructii si in domeniul protectiei mediului."Partea de disciplina in constructii este asigurata, in prezent, doar de sase politisti locali, ori Brasovul este un santier destul de mare. Ar trebui stabilita o strategie cu arhitectul sef pentru ca verificarile sa fie facute mai mult si mai bine. De asemenea, se impun mai multe verificari pe protectia mediului", a mai declarat Radu Dascalu.In urma acestei analize, urmeaza o consultare cu partenerii de la Politia nationala, jandarmerie si alte institutii cu atributii apropiate, iar primarul va veni cu propunerea unei noi organigrame pentru Politia Locala. De asemenea, tot la recomandarea consilierului sau, primarul va propune Consiliului Local un nou regulament pentru Politia Locala si un set de criterii de performanta pentru angajati."In aproximativ doua saptamani voi veni, pe baza informatiilor stranse, cu doua scenarii de lucru pentru reorganizarea Politiei Locale", a promis Radu Dascalu.Radu Dascalu a anuntat ca, in calitate de consilier la cabinetul primarului Allen Coliban va avea un salariu de "aproximativ 3.000 de lei" pe care il va folosi insa pentru proiectele sociale pe care le sustine. "As fi vrut sa lucrez pro-bono, dar legal acest lucru nu este posibil", a precizat Dascalu.