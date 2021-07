Un sofer de 81 de ani a lovit cu masina o femeie pieton de aceeasi varsta si a fugit. A fost identificat dupa o ora jumatate

Accidentul a avut loc miercuri, 30 iunie, in jurul orei 8.00.Femeia traversa strada prin loc nepermis, scrie monitoruldegalati.ro Soferul a fugit de la locul accidentului, insa a fost depistat ulterior, in jurul orei 09:30, in localitatea Baleni, din judetul Galati. Victima accidentului a suferit leziuni usoare care nu au necesitat internarea in spital pentru investigatii suplimentare.Atat conducatorul auto cat si pietonul au fost testati alcoolscop , rezultatele fiind negative.A fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de Vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului.