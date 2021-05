Un sofer care circula pe DN 1 a scos pistoul pe geam. Acum s-a ales cu dosar penal VIDEO

Politistii din Ilfov s-au autosesizat si l-au prins pe soferul pistolar in Snagov. Acum are dosar penal pentru ameninatre.Barbatul folosea un pistol de jucarie, insa ceilalti soferi nu aveau de unde sa stie acest lucru."In urma imaginilor aparute in spatiul public, pe o retea de socializare, in cauza fiind vorba despre o persoana, care in timp ce se deplasa pe DN1-Snagov a scos pe geam un obiect, ceea ce pare a fi un pistol, pe care, cu gesturi amenintatoare il indreapta impotriva unui participant la trafic , Compartimentul de Relatii Publice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov este abilitat sa comunice urmatoarele:La data de 10 mai a.c., politistii Statiunii Snagov s-au sesizat din oficiu, context in care, au deschis un dosar penal, cercetarile fiind efectuate sub aspectul savarsirii infractiunii de amenintare.Precizam faptul ca persoana respectiva a fost identificata de catre politistii Statiunii Snagov, in cauza fiind vorba despre un barbat in varsta de 31 de ani", a transmis IPJ Ilfov.