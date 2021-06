Sofer urmarit si amendat de politie, dupa ce le-a atras agentilor atentia ca stationau neregulamentar VIDEO

In inregistrarea realizata cu o camera de bord, postata de jurnalistii de la epitesti.ro, se vede cum soferul trece pe langa un echipaj de politie tras pe dreapta si cu usa autospecialei larg deschisa, opreste in dreptul masinii de politie si le spune agentilor: "O sa-ti iau usa, daca mai parchezi aci! Pai asa se parcheaza, in intersectie?", replica politistului fiind: "Care e problema?".La scurt timp, autoturismul al carui sofer ii mustrase pe politisti este oprit de catre acestia, folosind semnalele acustice si megafonul - "Trage pe dreapta, Mazda!" - iar politistul se recomanda drept Radut, de la Sectia 2 Politie. Intrebat de ce a fost oprit, politistul raspunde: "Control de rutina" si cere documentele.Dupa verificarea documentelor politistul cere sa i se prezinte dotarea masinii si, in cele din urma, ii da soferului amenda de 725 de lei pentru ca trusa medicala aflata in dotarea autoturismului era expirata.Intrebat de ce l-a urmarit pe sofer, politistul ii transmite acestuia ca orice obiectie are, sa o treaca pe procesul verbal.