Șofer beat, drogat și fără permis, oprit de poliție cu focuri de armă în Constanța. ”Ce-am făcut? Ne-am distrat și noi de dimineață” VIDEO

Șoferul era beat și drogat

Urmărirea a început în jurul orei 7.40 dinimeața. Agentul şef Adrian Chisoiu şi colegul său, agentul şef principal Cătălin Boiangiu, i-au făcut semn şoferului, aflat într-un autoturism marca Volkswagen Passat, să tragă pe dreapta.Acesta a accelerat, iar polițiștii au pornit după el.”În această dimineață, Cătălin și Adrian, din cadrul IPJ Constanța, se aflau în patrulare în zona gării.Deodată, o mașină pătrunde pe bulevard și accelerează brusc, lăsând în spate un nor mare de fum.-Oare unde se grăbește la 7 dimineață? i-a spus Adrian colegului său.-Hai să vedem, ceva nu pare deloc în regulă!Au plecat în urmărirea mașinii, iar când au ajuns în dreptul acesteia, i-au transmis prin stație să oprească.Șoferul părea că nu are de gând să facă acest lucru. Gonea nebunește prin oraș, punând în pericol și viața celor care se aflau în zonă.În încercarea sa de a scăpa, șoferul fugar a pătruns pe contrasens și s-a îndreptat spre ieșirea din oraș.Adrian și Cătalin erau pe urmele lui.-Hai, că aici îl prindem. Nu mai este trafic ”, se arată într-o postare pe Facebook a Ministerului de Interne.Polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare.”Adrian, care se afla în dreapta, a scos pistolul.-Oprește! Vom trage!În tot acest timp, îi strigau prin stație să oprească, dar șoferul continua cursa nebună.-Adrian a tras două focuri de avertisment în aer, dar bărbatul urmărit era impasibil!-Oprește! Vom trage asupra mașinii!Adrian a tras mai multe gloanțe în roțile mașinii, iar după câteva sute de metri, mașina s-a oprit”, povestesc reprezentanții MAI întreaga scenă.Șoferul a sărit din mașină și fugea spre o zonă cu vegetație, dar a fost prins după aproximativ 100 de metri. Spre uimirea polițiștilor, în momentul în care l-au prins, șoferul râdea și părea amuzat de tot ce se întâmplase.”În mașină se mai afla un copil de 14 ani, dar nici acest lucru se pare că nu l-a convins pe șoferul inconștient să oprească.La verificarea mașinii, au fost găsite mai multe sticle de bere. Însă, starea bărbatului nu era justificată doar de alcool ”, mai arată MAI.”-Măi omule, tu te gândești ce puteai să faci?-Eee, ce am făcut? Ne-am distrat și noi, așa, de dimineață, a replicat acesta și nu era deloc lucid”, a fost dialogul dintre cei doi.Polițiști l-au testat inclusiv pentru droguri , iar rezultatul a fost evident. Consum cocaină și amfetamine, combinate cu mult alcool.”De asemenea, șoferul era și sub control judiciar pentru săvârșirea unei alte infracțiuni.Bărbatul a fost reținut și urmează să fie prezentat instanței.Adrian și Cătălin sunt polițiștii zilei!Au reușit să evite o tragedie ce putea fi provocată de acest șofer inconștient!”, precizează MAIȘoferul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă