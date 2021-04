Un sofer beat a dat peste cap cateva ore traficul intr-o intersectie din Galati, dupa ce a adormit la volan VIDEO

Politistii locali au fost anuntati de soferii mijloacelor de transport in comun ca la intersectia strazilor Ionel Fernic cu Drumul de Centura, se afla stationat un autovehicul ce ingreuneaza traficul.Ajunsi la fata locului, politistii locali au constatat ca in autoturism, pe locul soferului, se afla un barbat care dormea cu capul pe volan.Initial a existat suspiciunea ca aceasta ar avea probleme de sanatate, iar oamenii legii au deschis portiera incercand sa poarte un dialog, dar au constatat ca soferul emana halena alcoolica si se afla in stare avansata de ebrietate Politistii locali l-au identificat si, vazand ca soferul intentioneaza sa plece cu autoturismul, au solicitat prezenta la fata locului a unui echipaj de la Serviciul Rutier, din cadrul Politiei Municipiului Galati , in vederea continuarii cercetarilor."Un sofer de autobuz a sunat la Politia Locala, iar echipajul ajuns la fata locului a solicitat si prezenta unui echipaj de la Biroul Politiei Rutiere Galati, deoarece persoana se afla in stare vadita de ebrietate, iar cand a fost trezita din somn, intentiona sa porneasca autoturismul si sa plece din acel loc. A fost imobilizat pentru ca devenise agitat. Este vorba despre un barbat, in varsta de 39 ani, din localitatea Smardan, judetul Galati. Nu s-a putut stabili daca a condus in stare de ebrietate, nefiind constatata savarsirea infractiunii de conducere sub influenta alcoolului, intrucat martorii oculari, printre care si soferii de autobuz, au declarat faptul ca acel autoturism se afla in acel loc de la primele ore ale diminetii. Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in baza Legii 61/1991 si s-a luat legatura cu membrii familiei sale, care au venit la fata locului si l-au luat acasa"⁣, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Ciprian Stoica.