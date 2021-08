Şoferul care a salvat viaţa unei femei de 90 de ani, premiat de poliţişti. Bărbatul, asaltat de cereri de prietenie pe Facebook

Bărbatul de 37 de ani se numeşte Georgian Dinu şi conduce de la 18 ani. El a povestit cum a reuşit să evite femeia care i-a ieşit în faţă , chiar dacă astfel şi-a distrus camionul care va trebui să stea la reparat cel mai probabil o jumătate de an.”Am descărcat bere la un depozit de la intrare în Galaţi şi, pe la 10.20, m-am pus în mişcare, iar după 5 kilometri, după două curbe m-am trezit în faţă cu un pieton care ieşea fără să se asigure de la un magazin alimentar. Fiind atent şi având o viteză mică am virat brusc stânga, am frânat, am intrat în gardul unui om şi am dărâmat un stâlp de electricitate. Nu am mai găsit bătrâna şi mai multe am văzut ca şi dumneavoastră după filmare", a povestit Georgian Dinu.Şoferul a spus că nu este prima dată când reuşeşte să evite un accident cu urmări grave şi că a mai fost implicat în urmă cu un an tot într-un eveniment rutier cu un bătrân ”Am mai avut parte de un bătrân acum un an, când mă deplasam de la Buzău la Ploieşti. A ieşit la intrarea în Bucov de pe o stradă secundară, un bătrân de 80 de ani, la volanul unei maşini în care mai erau încă trei persoane. Mi-a ieşit în faţă şi am reuşit să trag de volan şi l-am atins foarte uşor accidentul soldându-se doar cu pagube materiale şi mă gândeam ca dacă îi loveam în lateral sigur nu ieşea ce trebuie", explicat şoferul Georgian Dinu.Bărbatul a mai povestit că, după apariţia imaginilor cu manevra făcută de el, a avut foarte multe cereri de prietenie pe reţelele de socializare, că a primit numeroase felicitări, dar şi premii materiale.”Am primit foarte multe mesaje pozitive şi chiar premii. O societatea mi-a dat o cameră performantă de bord care este destul de utilă în cabină pentru că mai ai acolo o probă, un domn din Galaţi mi-a oferit o sumă de bani pentru copilul meu, iar firma la care lucrez mi-a oferit de asemenea un premiu. Mă bucur că am reuşit să salvez viaţa bătrânei, chiar dacă maşina mea a suferit avarii serioase şi am dus-o ieri la service unde s-a constatat că sunt probleme mari la capul tractor şi probabil va dura reparaţia undeva la 6 luni. Voi primi o altă maşină şi îmi voi continua activitatea", a mai declarat Georgian Dinu.Şeful Serviciului Rutier al IPJ Buzău, comisarul Silviu Dinu, a ţinut să îl felicite pe şoferul care a reuşit în ultimul moment să o evite pe bătrâna de 90 de ani salvându-i astfel viaţa.”Vreau să-i acordăm toată stima şi toată aprecierea noastră pentru că nu de multe ori ne întâlnim cu astfel de exemple, cum a reuşit dumnealui să efectueze acea manevră într-un spaţiu redus şi într-un timp foarte mic ceea ce a dus la salvare a unei vieţi omeneşti. Pentru aceasta îi oferim o diplomă şi un mic premiu simbolic care să vă aducă aminte şi să vă permanentizeze această prezenţă de spirit şi acest gest pe care l-aţi făcut pe drumurile publice", a afirmat comisarul.Săptămâna trecută, poliţiştii din Galaţi au făcut publică o filmare spectaculoasă în care şoferul unui TIR reuşeşte să evite în ultimul moment un pieton, o femeie de 90 de ani, care efectiv sare în faţa autovehiculului.