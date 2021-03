Sofer care circula cu 120 de kilometri pe ora in Craiova, urmarit pentru ca nu a oprit la semnal. Politistii i-au gasit in masina un pistol si trei cartuse

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de joi spre vineri, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au identificat un autoturism care se deplasa pe Calea Bucuresti cu viteza de 120 de kilometri pe ora."Politistii au efectuat semnalul regulamentar de oprire a autoturismului, insa conducatorul acestuia a refuzat sa se supuna, fapt pentru care politistii au pornit in urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase pana pe DN 65 VOS, unde s-a reusit oprirea in trafic . Astfel, la volanul autoturismului, politistii au identificat un barbat de 38 de ani, din Craiova, care a fost imobilizat si condus la sediul politiei pentru audieri", se arata in comunicatul IPJ Dolj.In urma controlului, politistii au gasit un pistol prevazut cu incarcator si trei cartuse, stabilind ca acesta ar fi din categoria armelor neletale, supuse autorizarii.Acolo au ajuns si politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Dolj, pistolul si munitia aferenta acestuia fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor, barbatul fiind anchetat pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor.De asemenea, barbatul a fost amendat de politisti pentru abaterile constatate.