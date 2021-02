VIDEO Un sofer din Bucuresti a fost arestat pentru conducere fara permis. Si anul trecut a ajuns dupa gratii pentru o astfel de fapta

"In data de 12.02.2021, in jurul orei 23.00, politisti din cadrul Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autovehicul pe o strada din sectorul 5.Conducatorul auto, un barbat in varsta de 34 de ani, nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca persoana in cauza se afla in stare de recidiva, intrucat in anul 2020 a mai fost arestat preventiv si condamnat pentru acceasi fapta.In baza probatorului administrat, Judecatoria sectorului 5, a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 zile", a transmis Brigada de Politie Rutiera.