Șofer condamnat cu suspendare după o negociere eșuată cu polițiștii: "Măi, oameni, luaţi de un şpriţ“

Pe 22 noiembrie anul trecut, o patrulă care supraveghea traficul rutier pe DJ 248C, s-a intersectat cu o Dacia Solenza care se deplasa pe direcţia Lunca Cetăţuii - Ciurea. Au oprit-o, când au observat că a făcut un viraj brusc şi semnalizae haotic.Poliţiştii au descoperit că șoferul Constantin Babătă emana halenă alcoolică. Etilotestul a indicat o valoare de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat . Şoferul a recunoscut că băuse în seara precedentă, dar şi în ziua cu pricina, și se întorcea acasă, după o vizită la mama sa.În timp ce unul dintre poliţişti completa actele de constatare, şoferul a luat de la soţia sa 100 de lei şi i-a întins-o agentului. „Auzi? Haideţi să o rezolvăm! Nu mai stăm, că mă duc şi nu mai pleacă maşina de aici. Măi, oameni, haideţi să dăm la pace. Luaţi dumneavoastră acolo de un şpriţ, de o cheltuială în seara asta“, şi-a încercat bărbatul norocul. Poliţiştii au refuzat gestul , iar şoferul s-a ales cu două dosare penale, trimise în instanţă separat, pentru conducere sub influenţa alcoolului şi dare de mită.Primul proces s-a încheiat în luna mai, Babătă fiind condamnat la un an şi 5 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.Al doilea proces s-a desfăşurat sub procedura recunoaşterii învinuirii, inculpatul având astfel dreptul la o sentinţă mai uşoară. Faţă de un minim de 2 ani, magistraţii Tribunalului au stabilit o pedeapsă de 1 an şi 6 luni de închisoare, scrie ziaruldeiasi.ro Judecătorii au stabilit o pedeapsă finală de 1 an, 11 luni şi 20 de zile de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni. Dacă sentinţa dată vineri va fi atacată în apel, suspendarea s-ar putea transforma în detenţie efectivă.