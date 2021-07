Un roman drogat a facut prapad in Italia. A lovit cu masina doi politisti iar pe unul l-a tarat zece metri VIDEO

Agentii de politie au observat o masina oprita pe banda de urgenta in municipiul Castello di Cisterna. Cand s-au apropiat de automobil, soferul avea capul lasat peste volan, iar usile erau incuiate.Politistii au reusit sa-l trezeasca, dar in loc sa se supuna ordinului de a iesi din vehicul pentru fi verificat barbatul, de orgine romana, a pornit brusc motorul masinii si i-a lovit. Pe unul dintre politisti l-a luat pe capota masinii si l-a tarat zece metri inainte. Apoi, a accelerat si si-a continuat drumul, in directia Acerra.Cu toate ca au fost raniti politistii au pornit in urmarirea automobilului, pe care l-au ajuns din urma inainte de intersectia Acerra, unde l-au somat pe sofer sa opreasca. In timpul urmaririi, soferul a efectuat depasiri periculoase, punand in pericol siguranta rutiera.Soferul a pierdut controlul asupra volanului si a intrat cu viteza in peretele unei case. Automobilul s-a rasucit si a lovit, apoi, un stalp metalic de iluminat public. Dupa impact, soferul a iesit din masina si i-a atacat pe politisti cu pumnii si picioarele. In cele din urma, politistii au reusit sa-l imobilizeze, scrie edizionecaserta.net In urma verificarilor agentii au gasit in masina o punga care continea doua fragmente de substanta solida maro, care parea a fi hasis. Barbatul a fost arestat , iar vehiculul si punga cu hasis au fost confiscate. Cei doi agenti vor avea nevoie de 10 zile de ingrijiri medicale.