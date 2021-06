Imagini socante inregistrate intr-o comuna din Romania. Soferul unui BMW sta cocotat pe plafonul masinii in miscare VIDEO

In imaginile difuzate de Digi 24 , barbatul sta pe masina marca BMW care ruleaza cu viteza redusa.Dupa un timp, soferul coboara pentru a merge in continuare pe langa autoturism, abia apoi se urca la volan. Imaginile au fost inregistrate in comuna Ciolpani, judetul Ilfov.In filmare se vede cum de pe celalalt sens vine un biciclist , din fericire, intalnirea cu acesta nu s-a soldat cu un accident Politistii din Snagov s-au autosesizat in acest caz si au anuntat ca s-a deschis un dosar penal in acest caz:La data de 5 martie a.c., politistii Statiunii Snagov s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca in data de 02 martie a.c., un barbat, in varsta de 18 ani, dupa ce a condus un autovehicul pe strada Manastirea Vlad Tepes, din satul Silistea Snagovului, a incredintat vehiculul respectiv, pentru a fi condus pe drumurile publice, unui barbat, in varsta de 20 de ani, despre care ar fi cunoscut faptul ca nu poseda permis de conducere.In acest sens, politistii Statiunii Snagov au demarat cercetarile in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere si repsectiv conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere.