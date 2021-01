FOTO Soferi bauti sau drogati, prinsi de politie pe strazile Capitalei. Au fost retinute zeci de permise de conducere

Oamenii legii au facut filtre in noptile de 15 spre 16 si 16 spre 17 ianuarie pe principalele artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.In cadrul actiunii au fost aplicate 23 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 10.000 lei si au fost retinute 26 permise de conducere:-13 pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice (contraventie);- 12 pentru infractiunile constatate- 1 pentru nerespectarea regulilor privind depasirea;Sase certificate de inmatriculare au fost retrase pentru deficiente tehnice contastate.De asemena au fost constatate 16 infractiuni *9 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive*3 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice;*2 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere*2 pentru detinere de substante psihoactive (THC-5-Canabis, Heroina);Printre cei prinsi conducand sub influenta drogurilor se afla si un barbat de 31 de ani. Testul a iesit pozitiv la Canabis si Cocaina. In masina sa politistii au descoperit si alte substante psihoactive.De asemena, cu dosar penal s-a ales si un tanar de 22 de ani a fost prins conducant pe o strada din Sectorul 2 cu o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool in aerul expiratCiteste si: