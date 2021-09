Șoferi de camioane, lăsați fără permise pe străzile Capitalei. Ce reguli rutiere au încălcat VIDEO

Polițiștii de la circulație din Capitală au în desfășurare, în această săptămână, o acțiune de control în trafic pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și pentru prevenirea accidentelor.Joi, 9 septembrie, polițiștii au aplicat 268 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 136.900 de lei din care:• 8 sancțiuni transport persoane;• 38 transport marfă;• 222 sancțiuni aplicate pentru alte categorii de autovehicule.De asemenea, a fost întocmit 1 dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și au fost reținute 110 permise de conducere:> 91 pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului electric;> 7 pentru nerespectarea măsurilor de asigurare la trecerea la nivel cu calea ferată;> 4 pentru neacordare prioritate auto;> 3 pentru neacordare prioritate pietoni;> 5 alte abateri.Printre cei care au rămas fără permis din cauza alcoolului este și un șofer de 47 de ani care conducea un camion pe strada Zețarilor. În cazul său, etilotestul a arătat 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost condusă la INML în vederea prelevării de probe biologice. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.Un alt șofer, în vârstă de 31 de ani, a efectuat transport public de persoane contra cost prin servicii regulate cu microbuzul pe traseul Alexandria-București, fără să respecte obligația de a emite bilete/legitimații de călătorie aferente distanței parcurse pentru persoanele transportate, respectiv la momentul controlului în microbuz se aflau 11 călători, iar în casa de marcat existentă la bordul vehiculului se aflau 7 bonuri fiscale emise, acestea nefiind înmânate pasagerilor.Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 9.000 lei.Iar conducătorul unui autovehicul în vârstă de 27 de ani care se deplasa pe Șos. Petricani dinspre Bd. Pipera către Bd. Dimitrie Pompeiu nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată în momentul in care semnalele cu lumini roșii și sonore se aflau în funcțiune, totodată acroșând cu semiremorca una dintre bariere, nefiind provocate pagube materiale.Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.305 lei, asupra ei fiind dispusă și măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.Acțiunea poliției va continua până pe data de 12 septembrie.