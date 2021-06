Ambitioasa cariera a lui Sorin Coman, comandantul Politiei de Frontiera Mehedinti anchetat pentru trafic de tigari

Legaturile dintre seful Frontierei cu Serbia si Clanul Saizu

Isi construise o imagine de profesionist, plecand practic de jos, de la gradul de subofiter. Insa, se pare ca avansarea nu ar fi fost, totusi, pe merit.In 1997 a intrat la Scoala de Subofiteri de la Campina, iar de la absolvire pana in 2001, a fost sergent major la punctul de trecere a frontierei Portile de Fier II. Din iulie 2001 a lucrat ca subofiter la Portile de Fier I. Cu ce se ocupa acolo? Era unul dintre agentii care controlau pasapoartele, pentru ca la acea vreme granita se trecea pe baza unui astfel de document.A fost facut ofiter in 2006, fiind promovat in functia de adjunct al sefului vamii, pana in 2008 cand a devenit chiar seful vamii, dupa ce predecesorul sau, Florea Meche a iesit la pensie.Toate functiile le-a ocupat prin examen scris, la fel cum a fost avansat si in functia de sef al Politiei de Frontiera Mehedinti, in 2019, in urma unui examen scris, la care a luat nota 8,66, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie.Surse au explicat pentru Ziare.com ca ofiterul ar fi fost ajutat de relatiile pe care le avea pentru promovarile din cariera, el facand parte dintr-o familie de politisti. Insa nu se gandea nimeni ca ar fi partizan cu infractorii.Tot din 2019, de cand a ajuns Coman sef la Politia de Frontiera, "pe raza judetului Mehedinti si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat, specializat in preluarea, transportul, depozitarea si comercializarea de tigarete provenite din contrabanda , introduse ilegal pe teritoriul Romaniei, prin sustragerea de la controlul vamal, din Serbia, Ucraina si Republica Moldova", se arata intr-un comunicat DIICOT, in urma celor 1 67 de perchezitii de miercuri dimineata De altfel, chiar el declara, pentru Adevarul , in anul 2009, cand era seful Vamii de la Portile de Fier 1, ca face parte dintr-o astfel de familie cu traditie in politie "Mi-am dorit sa fiu politist inca de mic. La noi in familie este o traditie cu aceasta meserie. Tatal meu a lucrat 25 de ani la Politia Rutiera, unchiul meu a fost politist, de asemenea fratele si un var al meu sunt politisti", a declarat Sorin Coman.Se pare insa ca pe langa cariera, barbatul avea si o dorinta de imbogatire rapida. Astfel se explica legaturile sale cu Saizu, un contrabandist cunoscut si in trecut politistilor de frontiera mehedinteni si a instantelor de judecata, acesta fiind de multe ori incatusat dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda la granita cu Serbia. Si Saizu are "sange de politist", el fiind copilul nerecunoscut al fostului sef de post din Breznita Ocol.Dudasu Saizu Petrisor are zeci de dosare penale pentru mai multe infractiuni , inclusiv scandaluri, inselaciuni, chiar si furt calificat si tainuire, atat pe raza judeteului Mehedinti cat si in alte judete.In acest caz, se pare ca gruparea lui Saizu era protejata din umbra de politisti. Pe langa Sorin Irinel Coman, contrabandistii erau sprijiniti de un politist de la rutiera si un altul de la crima organizata.Sorin Coman a luat examenul pentru postul de sef al Politiei de Frontiera Mehedinti pe vremea cand Ministerul de Interne era zdruncinat de scandaluri, demisii si demiteri in lant.Atunci cand a primit rezulatul examenului, era ministru Nicolae Moga , cel care a demisionat dupa sase zile de mandat din cauza scandalului de la Caracal. Functia a fost preluata de Mihai Fifor , insa si acesta a fost schimbat in septembrie 2019, dupa ce si-a facut selfie cu adjunctul Politiei Ara d, iar in locul sau a fost numit Dumitru Chirila, pana in noiembrie, cand functia a fost preluata de Marcel Vela Sorin Coman a fost dus, miercuri dupa amiaza, la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat alaturi de alte 70 de persoane, in dosarul privind traficul de tigari.