Primul sot al Elodiei Ghinescu, gasit mort in casa. Era politist in Brasov

Fiul Elodiei Ghinescu nu mai vrea sa poarte numele lui Cristian Cioaca

Ciprian Mustata si Elodia Ghinescu au divortat in 2002. Avocata s-a recasatorit cu politistul Cristian Cioaca. Acesta avea sa fie condamnat pentru ca ar fi ucis -o si i-ar fi distrus sau ascuns cadavrul, conform b1tv.ro Primul sot al Elodiei Ghinescu a fost gasit mort in propria locuinta. Ciprian Mustata avea 45 de ani"Tragedie in lumea sportului! Ciprian Mustata, directorul sportiv al echipei de fotbal, Olimpic Cetate Rasnov si agent sef de politie in Brasov, a decedat, astazi, la varsta de 45 de ani. Ciprian Mustata era din 2015 la Rasnov pe postul de director sportiv. Sub conducerea sa, echipa de fotbal a orasului Rasnov a obtinut performanta de a promova in Liga a 3 - a.Sincere condoleante familiei si Dumnezeu sa-l odihneasca!", au scris reprezentantii clubului, joi, pe Facebook Patrick (15 ani), fiul Elodiei Ghinescu, a facut un gest incredibil, la 13 ani si cinci luni dupa ce mama lui a disparut, pe vremea cand el avea doar un an. Pe numele baiatului a fost inregistrata o cerere la primaria din localitatea in care el traieste alaturi de sora tatalui sau, conform impact.ro Ideea i-ar apartine surorii lui Cristian Cioaca, in speranta ca in acest fel Patrick va avea mai putin de suferit din cauza notorietatii cazului parintilor sai.Elodia Ghinescu a disparut in noaptea de 29 spre 30 august 2007. Iar Cristian Cioaca a fost acuzat ca si-a ucis sotia. Au fost gasite probe precum uniforma lui murdara si o pereche de manusi cu urme de sange, dar nu si ramasitele umane. Abia in 2013, fostul politist a fost condamnat la aproximativ 16 ani de inchisoare