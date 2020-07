SUA: Doua persoane au murit si alte sase sunt date disparute dupa ce doua avioane s-au ciocnit in aer deasupra unui lac

"Potrivit relatarilor initiale, in cele doua avioane se aflau in total opt pasageri si membri ai echipajului, insa aceasta informatie este inca in curs de verificare. La momentul acesta nu credem ca exista supravietuitori", a precizat biroul serifului din comitatul Kootenai. Printre victime se afla si copii.Anchetatorii nu au stabilit deocamdata cauza coliziunii.Avioanele s-au scufundat la circa 39 de metri sub apa dupa ce s-au prabusit in lac, se adauga in declaratia citata.Potrivit media locale, Administratia Federala pentru Aviatie si Consiliul National pentru Siguranta Transporturilor investigheaza coliziunea, iar unul dintre avioanele implicate ar fi fost un Cessna 206.