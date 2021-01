Suceava: O treime dintre agentii de politie care voiau sa avanseze in corpul ofiterilor au picat testul psihologic

Reclamatii la toate forurile

Cativa dintre cei 60 de agenti de politie din Suceava picati la psihologic au transmis o reclamatie scrisa conducerii Inspectoratului General al Politiei Romane, in care explica faptul ca ceva nu este in regula, bazandu-se pe statistica si cerand o analizare a subiectelor care s-au dat, relateaza Monitorul de Suceava. "In calitate de agenti de politie din cadrul IPJ Suceava, cu ocazia evaluarii psihologice desfasurate in vederea sustinerii examenului de trecere in corpul ofiterilor de politie, in perioada 6-13 ianuarie 2021, am fost declarati inapti si aratam ca nu au fost respectate regulile stabilite la intocmirea si alegerea subiectelor pentru testare.In acest sens, subiectele alese au fost de un nivel de dificultate mult mai ridicat fata de cele sustinute de alte IPJ din tara, drept urmare la IPJ Suceava au fost declarati inapti 60 de lucratori, din 212 persoane testate. Prin comparatie, in urma verificarii situatiei cu rezultatele obtinute la nivel national, in 30 de judete au fost un total de 62 de candidati declarati inapti, din peste 3.000 de persoane testate", se arata in sesizare.Cei cinci politisti care au semnat protestul au prezentat situatia din fiecare judet. Unele judete au cel mult 3-4 candidati care nu au trecut examenul psihologic, in timp ce in multe cazuri, din toti candidatii de la un inspectorat de politie judetean, nimeni nu a fost respins.Sau, potrivit sursei citate in Suceava au fost picati la acest examen psihologic la fel de multi candidati ca in toate celelalte inspectorate de politie la un loc.Practic, chiar daca ar fi sa admitem ca este o problema la o parte din cei 60 de agenti de politie picati, situatia per ansamblu nu are cum sa nu starneasca mari semne de intrebare cu privire la subiectele de la Suceava si cele din "restul lumii".Politistii nemultumiti, care se plang acum pe la toate forurile, spun ca cele doua examinatoare psiholog ale Inspectoratului de Politie Judetean Suceava pur si simplu si-au batut joc de munca lor. Acestia spera ca plangerile lor sa fie luate in seama, iar problema pe care au semnalat-o sa fie remediata cumva.