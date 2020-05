Surpriza la un filtru al politiei: doi urmariti national pe bancheta din spate

Ziare.

Autoturismul, condus de un barbat de 31 de ani, din comuna Mosoaia, in care se aflau patru persoane, a fost oprit pentru un control de rutina pe o strada din municipiul Pitesti. Initial, soferul s-a conformat indicatiilor politistilor si a prezentat documentele personale si ale autovehiculului."Trecand la verificarea celorlalti ocupanti, conducatorul auto s-a pus in miscare, fapt pentru care politistii au pornit in urmarirea lor, iar in scurt timp, autoturismul in cauza a fost identificati pe strada Carpenului din Pitesti de un alt echipaj al Sectiei 2 Politie, venit in sprijin alaturi de politisti ai Serviciului Rutier Arges.Cei doi ocupanti care se aflasera pe bancheta spate, de 28 de ani, respectiv de 25 de ani, ambii din comuna Bascov, au fost condusi la sediul politiei", se arata intr-un comunicat al IPJ Arges.In urma verificarilor, s-a constatat ca cei doi erau urmariti la nivel national in baza unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Pitesti, fiind condamnati la cate un an si doua luni pentru savarsirea infractiunii de incaierare."Ambii au fost predati politistilor Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, urmand sa fie incarcerati. Totodata, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional conform OUG 195/2002R, cu amenda in valoare de 1.305 lei si masura complementara de retinere a certificatului de inmatriculare", precizeaza reprezentantii IPJ Arges.