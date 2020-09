UPDATE VIDEO Doi dintre indivizii care l-au jefuit pe diplomatul SUA au fi fost prinsi de politie

Politia a confirmat prinderea hotilor, vineri dimineata, 25 septembrie 2020. "In aceasta dinimeata, politisti ai Sectiei 1 Politie Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au pus in aplicare doua mandate de perchezitiei in Capitala intr-un dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie.Cercetarile s-au declansat dupa ce la data de 17 septembrie, un barbat ar fi sesizat prin apel 112 faptul ca, in timp ce se afla pe o strada din sectorul 1 a fost imbrancit de 3 persoane necunoscute, dupa care i-au sustras portofelul.Totodata, la data de 24 septembrie, politistii Capitalei au identificat si au depistat pe o strada din sectorul 2 un alt barbat banuit de savarsirea faptei.Pentru prinderea acestuia politistii au executat mai multe focuri de arma in plan vertical, barbatul fiind prins la scurt timp.Cel in cauza a fost condus la audieri la sediul subunitatii de politie , unde a fost retinut urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala.Politistii continua cercetarile sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de talharie", a transmis Politia Capitalei.Pentru prinderea lor, politia a verificat camerele de supraveghere din zona unde s-a produs fapta, transmite Digi 24. Joi seara, 17 septembrie 2020, Consulul Mircea Ghinea a fost jefuit pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei.Incidentul a avut loc in jurul orei 18.30. In fata consulului au aparut trei persoane, care au inceput sa se imbranceasca.Potrivit politistilor, imediat dupa aceste imbranceli, diplomatul a fost jefuit. Hotii i-au luat portofelul pe care il avea in buzunar si au plecat imediat dupa aceea.Consulul a sunat la 112 si a anuntat Politia, care a inceput o ancheta in acest caz. Prejudiciul este de aproximativ 1.000 de lei.Citeste si: