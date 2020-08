Surse: Fiul lui Marian Ionescu, liderul formatiei Directia 5, prins sub influenta drogurilor la volan

Incidentul ar fi avut loc in noaptea de sambata spre duminica, putin dupa miezul noptii, cand politistii din cadrul Brigazii Rutiere, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in Piata Presei Libere, au oprit in trafic , pentru control, un autoturism, conform sursei citate. Conducatorul auto era Ionescu Carmin Mihai, fiul lui Ionescu Marian component al formatiei muzicale "Directia 5", care a fost testat cu aparatul "Drug Test". Rezultatul a indicat o valoare pozitiva pentru consum de cocaina.In cauza s-a intocmit dosar penal.