Surse: Omul de afaceri Alex Bodi, prins de politia rutiera cu 104 km/h in Capitala. Barbatul trebuia sa fie in izolare la domiciliu

Trebuia sa fie la izolare

"La data de 23 iunie a.c., in jurul orei 12:00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit in trafic pe o strada din Sectorul 2, un autoturism inregistrat de aparatul radar avand viteza de 104 km/h. Soferul, un barbat de 35 de ani, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.175 de lei, iar ca masura complementara i-a fost suspendat dreptul de a conduce pe o perioada de 90 de zile.Din verificarile efectuate de politisti, a rezultat faptul ca soferul se afla in izolare, motiv pentru care barbatul a fost plasat in carantina institutionalizata sub paza", a transmis Politia Capitalei.Conform procedurilor, in starea de alerta, Alex Bodi a fost verificat in baza de date a Directiei de Sanatate Publica si s-a constatat ca trebuie sa fie in izolare.Alex Bodi este un cunoscut om de afaceri, insa a captat atentia opiniei publice si pentru ca are o relatie cu Bianca Dragusanu.Potrivit Viva.ro , Alex Bodi face parte dintr-o companie cu sediul la Stuttgart, poarta numele de Karatbars, specializata in vanzarea de aur. Cei care cumpara de la Karatbars intra apoi intr-un sistem piramidal, fiind rasplatiti cu puncte in functie de aurul pe care il vand mai departe.