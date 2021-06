Barbati retinuti dupa ce ar fi pus in circulatie bancnote false de 50 si 100 de euro. Ce sume au gasit politistii in urma perchezitiilor

"Ieri, 29 iunie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, la persoane banuite de falsificare de valori straine, punere in circulatie de valori falsificate, inselaciune si tainuire", anunta IGPR.Din cercetari a reiesit ca, in perioada mai-iunie 2019, banuitii ar fi pus in circulatie, in judetele Dambovita, Giurgiu si Prahova, mai multe bancnote din cupiura de 100 de dolari si 50 de euro, cu ocazia achizitionarii, de la mai multe persoane fizice, a unor autovehicule puse la vanzare in mediul online.Persoanele banuite ar fi i dentificat anunturile de vanzare, publicate in mediul online, iar ulterior, ar fi vandut bunurile achizitionate, la un pret sub valoarea reala a acestora.In urma perchezitiilor, au fost indisponibilizate 10 bancnote din cupiura de 100 de dolari, susceptibile a fi falsificate, 35.150 de lei, 400 de lire sterline, 21.225 de euro, 100 de dolari, un laptop, 3 telefoane mobile si componente electronice ale unor dispozitive de skimming.Pe parcursul zilei de marti, 3 persoane au fost conduse la sediul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita pentru audieri, fata de acestea fiind dispusa masura retinerii, pentru 24 de ore, urmand ca astazi, sa fie in vederea dispunerii unor masuri preventive.