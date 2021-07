Cinci barbati sunt suspectati ca inselau prin metoda "accidentul" direct din penitenciar. Au pacalit o femeie cu 25.000 de eurp

"Ieri, 8 iulie, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au efectuat doua perchezitii domiciliare, pentru documentarea activitatii infractionale a 5 barbati, cu varste cuprinse intre 32 si 38 de ani, banuiti de inselaciune, prin metoda "accidentul", care, in prezent, sunt incarcerati intr-un penitenciar din tara", precizeaza vineri IGPR.Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in seara de 9 iunie, unul dintre barbati ar fi apelat, din penitenciar, o femeie, de 72 de ani, din Alba Iulia, sub pretextul ca ar fi reprezentanti ai unui spital, iar fiica acesteia ar fi fost victima unui accident rutier grav si i-ar fi solicitat 24.000 de euro, in vederea acoperirii unor costuri medicale.Pentru a determina femeia sa le ofere banii, unul dintre barbati si-ar fi schimbat tonalitatea vocii si ar fi sustinut ca este fiica victimei, confirmandu-i cele prezentate, motiv pentru care aceasta a dat curs solicitarii si a inmanat, unor persoane, care s-au prezentat la domiciliul ei, 25.246 de euro, arata IGPR.Pentru documentarea si probarea activitatii infractionale, joi, politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in judetele Constanta si Caras-Severin, in urma carora au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, diferite mijloace de comunicatii. Politistii din Alba Iulia au fost sprijiniti de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciului pentru Actiuni Speciale, Unitatii Centrale de Analiza a Informatiei, precum si ai inspectoratelor de politie judetene Constanta si Caras-Severin.Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale , identificarea tuturor persoanelor implicate si recuperarea prejudiciului.