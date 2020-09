Sute de vitezomani, amendati de politie pe autostrazile din Romania

Masini defecte, pe drumurile tarii

Sofer drogat, prins de politie

Circulau cu peste 200 de km/h

Ce riscati daca nu respectati limita legala de viteza

"In perioada 12-13 septembrie 2020, politisti rutieri au actionat pe autostrazi pentru prevenirea evenimentelor rutiere si asigurarea fluentei traficului.Pe parcursul celor doua zile, politistii Brigazii Autostrazi au depistat 248 de soferi care au depasit limita legala de viteza, iar in 74 de cazuri au retinut permisul de conducere, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile", a transmis Politia.De asemenea, politistii au depistat cinci persoane care nu foloseau centura de siguranta, doua autoturisme care prezentau defectiuni tehnice, iar cate o sanctiune a fost aplicata pentru oprire neregulamentara pe banda de urgenta, folosirea incorecta a luminilor si lipsa sistemului de retentie pentru copii.Totodata, pentru neregulile constatate in trafic , politistii care actioneaza pe autostrazi au retinut doua certificate de inmatriculare.La data de 13 septembrie 2020, politistii care actioneaza pe autostrada A1 Ramnicu Valcea - Deva au depistat un barbat, de 20 de ani, pe sensul spre Ramnicu Valcea, care se afla sub influenta substantelor psihoactive, respectiv cannabis. De asemenea, soferul care avea permisul de mai putin de un an, a fost inregistrat de aparatul radar conducand cu viteza de 187 km/h. In cauza, a fost intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta substantelor psihoactive, tanarul fiind sanctionat si pentru depasirea vitezei legale.La aceeasi data, pe acelasi sens de mers al autostrazii mentionate, politistii rutieri au depistat patru soferi care conduceau cu vitezele de 215 km/h (2 soferi), 211 km/h si 217 km/h. In toate cazurile a fost retinut permisul de conducere si au fost aplicate sanctiuni contraventionale.In dupa-amiaza zilei de ieri, politistii rutieri au depistat pe Autostrada A3, tronsonul Campia Turzii - Nadaselu, doi soferi care conduceau cu vitezele de 204 km/h, respectiv 225 km/h. In ambele cazuri a fost retinut permisul de conducere si au fost aplicate sanctiuni contraventionale.Politia Romana reaminteste ca depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice.Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, viteza maxima admisa pe autostrada este de 130 km/h. De asemenea, trebuie tinut cont de faptul ca limita maxima se poate modifica, pentru motive legate de siguranta rutiera, atunci cand se circula in conditii meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.Depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amenda.Totodata, se aplica sanctiunea complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru 90 de zile.Citeste si: