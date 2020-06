Tanar din Arges, cercetat penal dupa ce si-a asmutit cainele de lupta impotriva unui alt catel

Ziare.

Imaginile filmate arata cum un caine de lupta este asmutit asupra unui alt catel, care este strans legat de un gard. In timp ce cainele lasat liber musca din cainele imobilizat, cel care face filmarea loveste cu picioarele in cap animalul fara aparare. Filmarea a fost facuta publica sambata seara de catre Tudor Ionescu, consilier in Consiliul General al Capitalei si militant pentru drepturile animalelor.Conform postarii de pe pagina de Facebook a politicanului, cel care a realizat filmarea este din satul Hulubesti, comuna Bughea de Jos, judetul Arges. Conform lui Ionescu, filmarea a fost facuta in luna februarie, iar cainele agresat avea stapan care a si depus plangere la Politie."Fapta se petrece undeva prin februarie, insa desi s-a depus plangere la politie , inca nu s-au luat masuri‼️ Sunt luni de zile de atunci, iar individul este in libertate, si comite mereu astfel de fapte din spusele vecinilor" sustine Ionescu, indemnandu-i pe cei care il urmaresc sa semneze o petitie pe pagina de internet a Politiei Arges.Dupa aparitia filmarii in spatiul public, IPJ Arges a anuntat, duminica, faptul ca tanarul in varsta de 22 de ani s-ar fi filmat singur, posibil in cursul lunii ianuarie a acestui an."Fapta a fost sesizata in cursul lunii martie 2020, pe parcursul starii de urgenta, de catre proprietarul celuilalt caine care apare in filmare. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere a animalelor, cu intentie, fara drept, fapta prevazuta de Legea 205 din 2004, privind protectia animalelor, cauza in care se desfasoara cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung", anunta IPJ Arges.Politistii au constatat, in urma verificarilor, ca tanarul nu mai detine cainele din filmare, care ar fi fost instrainat anterior momentului la care politistii au fost sesizati."De asemenea, de la momentul sesizarii pana in prezent, precum si anterior momentului la care a fost formulata plangerea, nu au mai existat sesizari cu privire la alte fapte de asemenea natura care sa il priveasca pe tanarul in cauza", mentioneaza oficialii Politiei Arges.