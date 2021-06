Tanar disparut de la o petrecere organizata pe malul raului SIret, gasit dupa 6 ore de cautari. Plecase sa doarma

Barbatul in varsta de 20 ani se afla in locuinta unui prieten unde plecase sa se culce fara sa isi anunte prietenii."In jurul orei 04.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati prin 112 despre faptul ca un tanar de 20 ani, din localitatea Icusesti, a disparut in timp ce se afla la un gratar impreuna cu mai multe persoane, pe malul raului Siret, din localitatea Ion Creanga. Tinand cont de pericolul iminent in care se afla tanarul, datorat debitul crescut al raului Siret si a conditiilor meteorologice nefavorabile, s-a actionat cu operativitate pentru localizarea si identificarea acestuia. Dupa aproximativ 6 ore de cautari, tanarul a fost identificat de politisti intr-o locuinta de pe raza localitatii Ion Creanga", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu.La misiunea de cautare a tanarului au participat politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale insotiti de un caine de cautare, pompieri din cadrul Detasamentului Roman si voluntari