Tanar de 17 ani retinut dupa ce, beat fiind, a spart sapte autoturisme

"In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca minorul, in noaptea de 22/23.04.2021, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, prin spargerea geamurilor portierelor (cu o surubelnita), a patruns in 7 autoturisme parcate in zona pietei Obor, din municipiul Hunedoara, incercand chiar sa sustraga unul din acestea ", a transmis Politia judeteana Hunedoara.Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Hunedoara, care ancheteaza acest dosar, au stabilit ca in momentul in care tanarul a spart cu surubelnita geamul portierei celui de-al saptelea autoturism, s-a declansat alarma, fapt care l-a determinat sa fuga.Tanarul se afla in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva si va fi prezentat magistratilor, in vederea luarii masurilor preventive.