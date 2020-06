Tanara de 18 ani, din Craiova, gasita spanzurata in propria casa

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati, miercuri, ca o tanara a fost gasita spanzurata in apartamentul unde aceasta locuia. Politistii s-au deplasat la fata locului, stabilind ca este vorba despre o tanara de 18 ani, din Craiova.Anchetatorii au stabilit ca tanara locuia cu mama sa, iar femeia a lipsit de acasa mai multe ore, fiind la munca. Atunci cand a revenit, ea a constatat ca usa era inchisa pe interior. Ulterior, ea a reusit sa patrunda in apartament si a gasit-o pe tanara spanzurata de una din usile locuintei. Politistii nu au gasit un bilet sau alt tip de mesaj.In cauza a fost deschisa o ancheta pentru a se stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs evenimentul, fiind totodata dispusa efectuarea unei expertize medico-legale.