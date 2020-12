Fata de 18 ani, urcata cu forta intr-un autoturism. Politistii au gasit-o si i-au prins pe cei doi tineri care au rapit-o

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, pe data de 30 decembrie, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati cu privire la faptul o tanara de 18 ani, din comuna Catane, a fost urcata cu forta intr-un autoturism care ulterior s-a pus in miscare in directia comunei Bistret."La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie si jandarmi si totodata s-a constituit un colectiv de lucru format politisti din cadrul Politiei Municipiului Bailesti, Sectiei 8 Politie Rurala Rast si Serviciului Investigatii Criminale, in cauza fiind intocmit un dosar penal in care cercetarile sunt desfasurate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bailesti, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertare in mod ilegal", a transmis IPJ Dolj.Sursa citata mentioneaza ca politistii au desfasurat activitati specifice de cautare a tinerei, fiind vizionate imaginile surprinse pe camerele de supraveghere montate pe raza localitatii Catane si astfel a fost identificat numarul de inmatriculare al autovehiculului.Totodata, au fost instituite filtre rutiere pe raza intregului judet, pentru depistarea in trafic a autoturismului."In urma verificarilor efectuate de politistii doljeni in colaborare cu politisti din cadrul IPJ Arges au fost identificati doi tineri, de 21 si 29 de ani, din comuna Merisani, sat Varzaru, judetul Arges, banuiti ca s-ar fi deplasat pe raza comunei Catane, la domiciliul tinerei pe care ar fi urcat-o cu forta intr-un autovehicul, in care se mai aflau alti trei barbati", a mai transmis IPJ Dolj.Politistii au desfasurat joi, actiuni specifice si a fost depistat in trafic un autoturism in Slatina un autoturism in care se afla tanara respectiva. Ea a fost preluata de politistii doljeni si dusa la sediul politiei pentru audieri.Cu sprijinul politistilor argeseni au fost depistati cei doi barbati pe raza comunei Merisani, sat Varzaru, fiind preluati ulterior de politistii doljeni si condusi la sediul Politiei Municipiului Bailesti, pentru cercetari.Politistii fac cercetari pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertare in mod ilegal.Citeste si: