Tanara incendiata de un barbat condamnat pentru mai multe crime si eliberat dupa 25 de ani de detentie

Conform oficialilor IPJ Mehedinti, incidentul s-a produs in localitatea Darvari, judetul Mehedinti. Barbatul in varsta de 45 de ani fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea a cinci oameni si eliberat dupa 25 de ani de detentie. El revenise din Olanda si ar fi trebuit sa se afle in autoizolare.Barbatul nu era din localitate, iar autoritatile locale spun ca a ajuns la Darvari dupa ce un fost coleg de detentie i-a permis sa locuiasca in casa sa si sa aiba in grija imobilul.Barbatul si victima sa tineau legatura pe retelele de socializare, spun apropiatii fetei.In data de 11 iunie fata l-a reclamat pe barbat pentru viol, insa examenul medico-legat nu a confirmat faptul ca tanara ar fi suferit leziuni ca urmare a unei agresiuni sexuale, sustin surse judiciare. In urma reclamatiei, fata, care statea cu o bunica si cu fratele ei mai mic, a fost dusa intr-n centru de protectie sociala, de unde a fost scoasa de acolo de catre familie.Ulterior, barbatul a intalnit-o si i-a dat foc, dupa ce a turnat benzina pe ea. Fratele fetei a fost cel a sarit sa stinga flacarile. Barbatul a fost retinut. Radu Iman, managerul spitalului don Drobeta Turnu Severin, a declarat ca tanara, peste care s-a turnat benzina si careia i s-a dat foc, se afla in stare critica, ea respirand cu ajutorul aparatelor."Este suprafata foarte mare, 80-90 %. Practic, fata a fost incendiata. S-a aruncat benzina pe ea si i s-a dat foc. Arsurile sunt de gradul I, II si III. S-ar putea sa fie mai profunde si inca nu se vad. Dar, oricum, suprafata este foarte foarte foarte mare. Este intubata. Starea este critica. Ea, acum, respira cu aparatele." a afirmat managerul spitalului din Drobeta Turnu Severin intr-o interventie telefonica la Digi 24.