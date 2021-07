O tanara din Maramures a platit 24.000 de lei unei "tamaduitoare" ca sa-si recupereze iubitul. Trei luni a tot transferat bani online

In urma unei discutii purtate cu persoane necunoscute, care s-au prezentat in mediul online ca fiind tamaduitoare , tanara de 24 ani ar fi fost indusa in eroare cu aceasta suma de bani, in schimbul promisiunii ca ii vor aduce persoana iubita inapoi, au aflat politistii.Tanara a acceptat conditiile si ar fi transferat in repetate randuri sume de bani, reprezentand contravaloarea unor ritualuri, scrie directmm.ro Politistii efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de inselaciune "Persoanele cunoscute pe internet care pretind ca pot sa va rezolve diferite probleme, in schimbul unor sume de bani, NU sunt de incredere. Fiti vigilenti, nu acceptati cu usurinta sa trimiteti bani acestor persoane. Cand aveti probleme emotionale, de suflet, apelati la specialisti cum ar fi un psiholog sau un duhovnic", este sfatul politistilor.