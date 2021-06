Pictorita din Iasi care s-a aruncat cu masina in lac a fost eliberata din arest

A fost deschis dosar pentru conducere sub influenta alcoolului sau a altor substante pe numele Cristinei Cezara Moraru, tanara artista care s-a aruncat cu masina in Ciric pentru a se sinucide. Aceasta a fost retinuta 24 de ore, iar astazi a fost eliberata."Politistii au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un auto a parasit partea carosabila si a cazut in lacul Ciric. Echipajul rutier ajuns la fata locului a testat conducatoarea auto (care a fost scoasa din apa de un politist local), rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia a fost transportata la spital pentru investigatii medicale. Politistii continua cercetarile", potrivit IPJ Iasi.Pe 27 iunie aceasta a fost retinuta pentru 24 de ore.Astazi, 28 iunie Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a dispus luarea masurii preventive de control judiciar pentru 60 de zile. Cercetarile continua. Politistul Cristian Neculau , cel care a sarit in lacul Ciric, sambata, 26 iunie, pentru a-i salva viata unei pictoritei aflata sub influenta alcoolului ce a ajuns cu masina in apa, va fi premiat cu 1.000 de euro de un dealer auto local.