Tatal fetitei de 2 ani moarte la Galati a fost retinut pentru 24 de ore. Copila a fost lovita repetat, corpul ei fiind plin de rani si vanatai

Potrivit sursei citate, procurorii l-au retinut pentru 24 de ore pe tatal fetitei de doi ani, dupa ce rezultatul autopsiei a aratat ca minora a fost lovita repetat, corpul copilei fiind plin de vanatai Dupa necropsie, s-a schimbat si incadrarea faptei, din ucidere din culpa in omor asupra unui membru al familiei.Tatal va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.O fetita de doi din localitatea Ivesti a fost gasita, joi, in stop cardiac la domiciliu de catre personalul medical si, in pofida manevrelor de resuscitare, a decedat.Incidentul a fost anuntat la 112 de parintii micutei, care ar fi precizat ca aceasta s-ar fi inecat cu ceva. Personalul medical sosit la fata locului a facut manevre de resuscitare zeci de minute, dar nu au mai putut face nimic.De asemenea, salvatorii nu au gasit corpuri straine in organism."O fetita de doi ani a fost preluata de un echipaj de al nostru de la Ambulanta. A fost gasita in stop cardiac, desi initial parintii ar fi spus ca s-a inecat cu ceva. La fata locului a ajuns si un echipaj SMURD cu medic. S-au efectuat manevre de resuscitare timp de zeci de minute, insa fara raspuns. Nu a fost gasit niciun corp strain, nici de catre personalul nostru, nici de cei de la SMURD", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Galati, Mihai Polinschi.