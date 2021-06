UPDATE O tanara s-a aruncat in fata unei garnituri de metrou. Circulatia trenurilor a fost reluata dupa o ora

Circulatia trenurilor pe Magistrala 3 a fost reluata dupa o ora in care s-a circulat cu restrictii.Medicii incearca sa ii acorde primul ajutor. Victima este, in prezent, evaluata, anunta realitatea.net.Din primele informatii, se pare ca tanara s-a aruncat intre vagoanele 4 si 5 ale metroului, fapt care ingreuneaza actiunea salvatorilor.Traficul garniturilor de metrou in zona este ingreunat, anunta Metrorex "Incepand cu 08:38, circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate pe Magistrala 3 din cauza unei posibile tentative de suicid la statia de metrou Lujerului, linia 1.Pentru evitarea aglomeratiei la nivel peron, accesul calatorilor in statie a fost restrictionat pana la remedierea situatiei.De asemenea, pentru continuarea calatoriei celor deja aflati in statie, circulatia a fost reorganizata in sistem pendula intre statiile:Preciziei - Lujerului, linia 2Eroilor 1 - Preciziei, linia 2Conform procedurilor aplicabile in astfel de cazuri a fost solicitata interventia echipajelor SMURD , iar institutiile abilitate vor cerceta conditiile in care s-a produs evenimentul.Viata are prioritate si pe aceasta cale va reamintim ca pe parcursul calatoriei este foarte important ca toate regulile de calatorie sa fie respectate de catre utilizatorii serviciului de transport public subteran, in special regula care specifica:"In asteptarea trenului nu stationati dincolo de banda de siguranta marcata la marginea peronului.", se arata intr-un comunicat al Metrorex.