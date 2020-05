Terasele din Herastrau unde sute de tineri au petrecut sambata seara au ramas de tot fara autorizatii

Ziare.

com

Cele doua terase din parcul Herastrau, unde sute de tineri s-au adunat sambata seara, au ramas fara autorizatie de functionare. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat ca cele doua terase nu aveau voie sa vanda mancare, nici macar la pachet.Badulescu acuza responsabilii celor doua terase de inconstienta."Am dispus anularea autorizatiei pentru functionarea teraselor celor doua societati comerciale a caror inconstienta este fara limita, iar masurile pe linie de ordine publica si raspundere penala sunt la indemana organelor MAI. Ei nu erau autorizati sa vanda mancare la casa, erau autorizati pentru servire la masa, nu pentru a da mancare la pachet", a declarat Aurelian Badulescu.El a spus ca, de duminica, politistii isi vor inteti controalele la terasele din Bucuresti."Am discutat cu directorul Politiei Municipiului Bucuresti. Vor desfasura activitati comune cu Jandarmeria pentru descurajarea acestor fenomene. Este pacat de efortul de investitie pe care toti locuitorii Bucurestiului au facut-o. Nu suntem in recreatie, trebuie sa fim responsabili", a adugat edilul.Sute de tineri s-au adunat sambata noaptea la o petrecere in Parcul Herastrau. Lor le-a fost vanduta mancare la pachet. Tinerii au dat muzica tare, au cantat si au dansat ore in sir, fara sa respecte distantarea, fara sa poarte masca sau sa tina cont ca nu sunt permise adunarile mai mari de 3 persoane.