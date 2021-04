Cat costa un test PCR negativ falsificat. Un barbat din Bucuresti care falsifica astfel de documente a fost retinut de politie

Politistii si procurorii au descins miercuri dimineata la locuinta sa de unde au ridicat mai multe probe. Barbatul este cercetat acum pentru fals material in inscrisuri oficiale. Ulterior a fost retinut."Din datele si probele administrate in cauza in perioada februarie - aprilie 2021 de catre politistii Serviciului Investigatii Criminale a rezultat presupunerea rezonabila ca persoane necunoscute au postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, intocmesc rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate in mod necorespunzator adevarului rezultate negative ale unor teste moleculare PCR privind detectia virusului SARS-COV2, ce pot fi folosite de catre cei interesati pentru prezentarea la locul de munca sau in scop de calatorie", se arata intr-un comunicat al politiei."In urma investigatiilor desfasurate a fost identificat un barbat, fiind retinuta in sarcina acestuia savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri private, stabilindu-se ca acesta, in perioada ianuarie - pana in prezent, ar fi postat pe un site mai multe anunturi din conturi deschise cu date nereale, oferind spre vanzare teste PCR cu rezultat negativ, teste care nu se efectuau in realitate, ci doar se trimitea pe mail cumparatorilor un document in care erau mentionate datele cumparatorului si rezultatul negativ, iar contravaloarea documentului se achita intr-un cont bancar", mai transmis anchetatorii."In vederea intregirii probatoriului, la data de 21 aprilie a.c. a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie, la domiciliul banuitului, in urma careia au fost identificate si ridicate mai multe bunuri de interes in cauza, printre care inscrisuri, telefoane mobile si carduri bancare", mai arata politia.Totodata, barbatul a fost depistat si condus pentru audieri la sediul subunitatii.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale, cu cel in cauza in stare de retinere, fiind efectuate verificari in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a acestuia.