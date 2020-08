Timis: Priveghi cu sute de persoane in localitatea Berini. Politia a dat amenzi in valoare de 32.000 de lei pentru lipsa mastilor

Zeci de persoane au fost amendate

Priveghiul a inceput duminica seara in localitatea Berini, comuna Sacosu Turcesc. Satul s-a umplut de masini dupa ce o femeie de etnie roma a decedat, iar sute de persoane s-au adunat pentru a participa la priveghi, scrie publicatia Tion.ro. "In satul Berini comuna Sacosul Turcesc a murit o femeie de etnie roma, au venit in jur de 400 de persoane, satul fiind plin de masini, in urma sesizarilor a venit politia rutiera si cea comunitara, ne-a trimis pe noi acasa si pe ei ii pazesc bine mersi mai si gestioneaza traficul", a povestit unul dintre cititorii publicatiei timisene, a trimis imaginile pe adresa redactiei.Normele de prevenire a raspandirii SARS-Cov2 i-au lasat reci pe romii adunati la priveghi. Zeci de persoane au fost sanctionate cu 32.000 lei pentru ca nu au purtat masca de protectie, iar cei care au organizat priveghiul au primit o amenda de 10.000 de lei."In data de 23 august a.c., Sectia 1 Rurala, a fost informata cu privire la faptul ca in localitatea Berini, comuna Sacosu Turcesc, ar avea loc un priveghi al unei persoane decedate cu mai multe persoane.Politistii s-au deplasat la fata locului unde au constatat faptul ca in curtea unui imobil se afla amplasat un cort in care se afla mai mult de 50 de persoane. S-a procedat la sanctionarea organizatorului conform prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si a unui numar de 32 participanti. In continuare se continua verificarile in vederea identificarii tuturor participantilor si a luarii masurilor legale", transmit reprezentantii IPJ Timis.Priveghiul va continua si zilele urmatoare, pana cand femeia decedata va fi inmormantata. Intre timp zona este supravegheata de politisti.