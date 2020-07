Timis: Record de amenzi la un botez penticostal cu 250 de persoane, in dispretul interdictiilor stabilite de autoritati

Biserica Penticostala Poarta Cerului a organizat pe strada Busteni din Ghiroda un botez fara a tine cont de masurile de distantare sociala. La fata locului au fost directionate numeroase efective din cadrul Politiei Municipiului Timisoara, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Timis si Politia Locala, care i-au legitimat pe majoritatea celor prezentim scrie publicatia locala PressAlert. Pentru nerespectarea prevederilor privind distantarea sociala au fost aplicate un numar de 128 sanctiuni, valoare 35.250 lei. Totodata, organizatorul procesiuni, a fost sanctionat pentru nerespectarea conditiilor privind organizarea si desfasurarea de procesiuni in spatii deschise cu 2000 lei.Procesiunea s-a incheiat odata cu interventia autoritatilor. Nu este primul caz in care comunitatea penticostala sfideaza regulile, dovada fiind cele intamplate in ultimele zile la Recas.