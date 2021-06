Haine de firma contrafacute, in valoare de peste 800.000 de euro, oprite la vama

TIR-ul incarcat cu imbracaminte a intrat in tara, marti, prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu."In data de 15 iunie 2021, inspectorii vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor - Serviciul Coordonare Echipe Mobile, in timpul desfasurarii unei actiuni in trafic , au oprit un autocamion inmatriculat in Romania, care transporta textile din Turcia pentru o firma din Romania. La volanul automarfarului se afla un cetatean turc in varsta de 43 ani. Ca urmare a analizei de risc specifice si verificarii documentelor de transport prezentate autoritatii vamale s-a dispus efectuarea controlului fizic asupra marfurilor aflate in regim de tranzit vamal.Astfel, mijlocul de transport a fost condus la Biroul Vamal de Interior Slobozia unde, ca urmare a controlului vamal, au fost identificate marfuri susceptibile de incalcare a unor drepturi de proprietate intelectuala", se arata intr-o informare data publicitatii miercuri de Directia Generala a Vamilor.In baza actelor normative ale Uniunii Europene privind masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, in cadrul operatiunilor de vamuire, autoritatea vamala romana a retinut bunurile suspecte a fi contrafacute. Acestea vor fi trimise spre expertizare, la finalizarea cazului urmand a fi dispuse masurile legale care se impun."Verificarile in cauza vor fi continuate de catre organele de politie sub aspectul savarsirii unor fapte de natura penala", mai transmit autoritatile vamale.In urma cu doua zile, au fost descoperite marfuri contrafacute in valoare de un milion de euro intr-un automarfar sosit din Turcia la Punctul de Trecere a Frontierei de la Negru Voda.