Trafic feroviar oprit pe magistrala 500, dupa ce un autoturism a fost lovit de tren. Soferul a murit

Potrivit sursei citate, soferul autoturismului a murit in urma impactului."Un tren de calatori , care circula pe relatia Bistrita - Vatra Dornei, a surprins si accidentat in gabaritul caii ferate un autoturism. In urma impactului, soferul autoturismului a decedat, autovehicului fiind blocat sub locomotiva trenului", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Circulatia feroviara a fost intrerupta pana la remedierea situatiei.