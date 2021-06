Seful Politiei de Frontiera Mehedinti, implicat in traficul de tigari de la granita cu Serbia. Peste 150 de perchezitii ale procurorilor DIICOT si ofiterilor DGA VIDEO

"In aceasta dimineata, procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiterii DGA efectueaza peste 150 de perchezitii in judete din sudul si vestul tarii.Actiunea vizeaza destructurarea unor grupari infractionale care conlucreaza in vederea comiterii infractiunii de contrabanda. Gruparile erau protejate de mai multi politisti, in schimbul unor sume de bani pe care acestia le primeau periodic de la lideri".Este vorba despre un adevarat " sindicat " de crima organizata care se ocupa cu traficul de tigari. Marfa adusa in Romania era distribuita catre alte retele si ajungea pe piata neagra din sudul si vestul tarii.Gruparea "mama" este atat de puternica incat a reusit sa cumpere influenta oamenilor legii.In acelasi dosar mai sunt vizati un politist de la Rutiera si un politist din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate care proteja gruparile infractionale.- stire in curs de actualizare-