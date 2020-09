Traficant de cocaina, arestat. Politia a gasit arme la locuinta lui, in timpul perchezitiilor

Un barbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infractiunilor de trafic intern si international de droguri de mare risc si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor."La data de 15 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova - Serviciul Antidrog si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Craiova au realizat o prindere in flagrant delict, in Filiasi, in urma careia au indisponibilizat aproximativ 400 de grame de cocaina, ce se afla disimulata in capitonajul unui autoturism la volanul caruia se afla un barbat.Ulterior, politistii au efectuat patru perchezitii domiciliare, in judetele Olt si Gorj, intr-una dintre locatii fiind descoperite trei pistoale cu glont si 59 de cartuse, toate detinute ilegal", a transmis IGPR.Din cercetari a reiesit ca, in cursul acestui an, cel in cauza ar fi introdus in tara droguri de mare risc, pe care ulterior le-ar fi comercializat.Astfel, in baza probatoriului administrat, cel in cauza a fost initial retinut de procurori pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de miercuri a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a dispus fata de acesta masura arestarii preventive pentru 30 de zile.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.De asemenea, la activitati au participat si politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj.Citeste si: