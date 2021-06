Traficantul de droguri care sechestrase o femeie, prins de politisti dupa ce au tras focuri de arma

Imediat au fost declansate activitati de urmarire penala, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de "Lipsire de libertate in mod ilegal".In dimineata de 20 mai s-a conturat ipoteza ca persoana lipsita de libertate s-ar afla intr-un imobil din sectorul 2 al municipiului Bucuresti, concubinul sau fiind un barbat aflat in urmarire, pe numele sau existand un mandat de executarea pedepsei cu inchisoarea Imediat s-au constituit mai multe echipe de interventie , intr-un apartament din imobilul in cauza fiind gasita femeia de 36 de ani, impreuna cu mai multe persoane, toate fiind conduse la sediul Sectiei 7 Politie pentru audieri.Simultan, din blocul respectiv au iesit doi barbati, unul dintre ei fugind la vederea politistilor si urcand intr-un autoturism aflat in apropiere. In pofida somatiilor, acesta a demarat in viteza, a acrosat o masina de politie si a reusit sa paraseasca zona. Unul dintre agentii de politie a executat un foc cu arma din dotare catre anvelopele din spate ale autoturismului, concomitent cu folosirea somatiei,, Stai politia", dar vehiculul a continuat sa ruleze.In acelasi context al actiunii organizate de Serviciul Investigatii Criminale, ieri a fost depistata si o femeie, de 45 de ani, din aceeasi familie, care se sustragea punerii in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Ambele persoane au fost incarcerate.In continuarea activitatilor pentru gasirea celui in cauza, la data de 08 iunie acesta a fost depistat, in Bucuresti.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.