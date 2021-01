VIDEO Cum au fost prinsi trei traficanti de tutun chiar inainte sa livreze marfa. Au vrut sa fuga cand au vazut politia

Atunci, conform unei informari a Politiei Capitalei "agenti de siguranta publica din cadrul Sectiei 23 Politie, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat trei barbati care stateau langa un autoturism ce avea geamurile acoperite cu paturi.La vederea politistilor, barbatii au incercat sa fuga printre blocuri, dar au fost prinsi si imobilizati".Cand au controlat masina, politistii au descoperit ca in interior se afla tutun, "aproximativ 300 kg vrac, ambalat in saci si in galeti de plastic. Unele recipiente erau depozitate in cutii de carton si etichetate, pregatite pentru livrare prin servicii de curierat.Cei trei au fost condusi la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3".Cercetarile sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3.Citeste si: