Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din Capitala, cu ocazia Maratonului International Bucuresti

Maratonul are punctul de plecare/sosire in Piata Constitutiei.Sambata, incepand cu ora 18,00, se va restrictiona traficul rutier pe Bulevardul Libertatii pe sensul dinspre Bulevardul 13 Septembrie catre Bulevardul Natiunile Unite, in dreptul Pietei Constitutiei (intre bretele). Restrictiile se vor ridica duminica, la ora 14,00.Maratonul se va desfasura pe traseul Piata Constitutiei (start), Bulevardul Libertatii pana la intersectia cu Bulevardul 13 Septembrie, intoarcere Bulevardul Libertatii, dreapta bretea SRI - Piata Constitutiei, dreapta Bulevardul Unirii, Rond Alba Iulia, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul Bratianu, stanga Strada Halelor, continuare Splaiul Independentei, stanga Pod Hasdeu (fara a afecta traficul auto ce tranziteaza Podul Hasdeu), stanga Splaiul Independentei, Piata Unirii, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta Ministerul de Finante, stanga Bulevardul Libertatii, Piata Constitutiei (finish).In contextul pandemiei de SARS-CoV-2, organizatorul va lua masuri pentru evitarea situatiilor generatoare de risc la adresa participantilor la eveniment Brigada Rutiera va dispune masuri de fluidizare a traficului si de prevenire a accidentelor si solicita conducatorilor de autovehicule sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun, in special pentru metrou , sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate, sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de pietoni si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic si sa evite deplasarea in zona de desfasurare a evenimentului si sa respecte semnalele politistilor rutieri aflati in trafic pentru devierea si fluidizarea acestuia.Traficul mijloacelor de transport in comun de pe traseul maratonului va fi deviat pe rute ocolitoare.