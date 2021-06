Romania importa gunoaie si din Grecia. Un transport cu 20 de tone de deseuri, descoperit in Giurgiu

Potrivit documentelor, acesta transporta 20.180 de kilograme deseuri plastic e, incarcate de la o firma din Grecia, pentru o alta din tara noastra, anunta Digi24 Politistii au cerut sprijin reprezentantilor Comisariatului Judetean Giurgiu din cadrul Garzii Nationale de Mediu si au stabilit ca documentele de notificare pentru circulatia transfrontaliera nu erau conforme regulamentului privind transferul de deseuri.Autoritatile nu au permis accesul in Romania pentru acel TIR.Acum doua zile, 18 tone de deseuri din Belgia au fost descoperite in Portul Constanta, iar ieri, peste 1.000 de tone de deseuri din Bulgaria au fost gasite in Portul Murfatlar.